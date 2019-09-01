Четверо погибли в ДТП в Белгородской области

Около 6 часов утра в районе Бирюча Белгородской области на трассе «Белгород-Павловск» произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает региональное управление МВД. По данным полиции, изучившей записи с видеорегистраторов автомобилей, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2111. Погибли оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля, женщины 1960 и 1963 годов рождения. Два пассажира иномарки госпитализированы с ранениями.

Сергей Калашников