01 сентября, воскресенье
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Четверо погибли в ДТП в Белгородской области

Около 6 часов утра в районе Бирюча Белгородской области на трассе «Белгород-Павловск» произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает региональное управление МВД. По данным полиции, изучившей записи с видеорегистраторов автомобилей, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2111. Погибли оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля, женщины 1960 и 1963 годов рождения. Два пассажира иномарки госпитализированы с ранениями.

Сергей Калашников


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Пресс-релизы

Профиль пользователя