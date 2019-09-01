Прокуратура вынесла мэру Екатеринбурга представление из-за отсутствия горячей воды в Городке чекистов

Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ из-за отсутствия горячей воды в Городке чекистов в Екатеринбурге, сообщила ее пресс-служба. По данным прокуратуры, на территории Городка чекистов произошло повреждение на теплосети, что привело к отсутствию горячего водоснабжения в 14 корпусах Городка. «Длительное время устранить данное повреждение на теплосети невозможно из-за отсутствия ее собственника»,— пояснили в надзорном ведомстве. При этом организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения относится к вопросам местного самоуправления, а администрация города аварию не устранила.

«По результатам выявленных нарушений прокуратура Екатеринбурга внесла главе города Александру Высокинскому представление об устранении нарушений закона, в котором потребовала устранить указанные повреждения на теплосети в кратчайшие сроки и восстановить права жителей на бесперебойное обеспечение горячим водоснабжением»,— подчеркнули в прокуратуре.

Городок чекистов — комплекс жилых домов, построенных в стиле конструктивизма в 1928-1934 годы. Расположен в центре города. Насчитывает более 400 квартир.