Учителей оставляют без цветов

Дерево вместо букета — на День знаний в этом году школьные учителя могут остаться без традиционных подарков. Одна из причин в том, что популярность продолжают набирать тематические благотворительные акции, например, «Дерево вместо букета» и «Дети вместо цветов». Сами педагоги не против, родители тоже, выяснил "Ъ FM". Что сейчас дарят педагогам? И почему цветочный бизнес больше не рассчитывает на существенную прибыль перед первым учебным днем? Выясняла Юлия Жданова.

В школах все чаще отказываются от традиционных сентябрьских цветов, так как родители или даже сами учителя просят перечислить деньги на благотворительность. В частности, в этом году в частной школе «Карьера» родители примут участие в акции «Дети вместо цветов», рассказала директор учебного заведения Карина Чернякова: «Действительно, стали меньше дарить цветов, очень многие педагогические коллективы даже сами выходят с такой инициативой. Например, мы уже второй год предлагаем родителям принять участие в акции "Дети вместо цветов", и те деньги, которые они планировали потратить на приобретение цветов на 1 сентября, направляются на благотворительность. В прошлом году у нас получилось очень здорово — каждый педагог получил один букет от класса, и этого было достаточно».

Тем не менее, от цветов не отказываются совсем. Стоимость скромного букета накануне праздника на московских рынках начиналась от 350 руб., сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он добавил также, что цветы ежегодно дорожают на 10–15% перед Днем знаний. Но в магазинах уже не рассчитывают на серьезную выручку, сообщила владелица группы компаний «Королевские оранжереи» Ирина Роговцева: «Мама хочет ребенка с букетом проводить в школу так же, как делали ее родители. Влияет ли новая тенденция на наш бизнес? Я бы так не сказала. Да, конечно, какой-то всплеск есть, но это все-таки не 8 Марта, не Новый год. К тому же, работы, которые мы предлагаем, это небольшие милые букеты с сезонными цветами, а не специальные композиции к 1 сентября. Люди, которые живут в центре, как раз хотят какие-то полевые букеты».

Помимо традиционных цветочно-конфетных букетов, среди подарков учителям встречаются билеты в аэротрубу, сертификаты в солярий, SPA-салон или медицинский центр. В честь любимого наставника даже предлагают посадить дерево. За пару растений придется отдать около 2 тыс. руб. Но слишком оригинально к выбору подарка не стоит подходить, считает заслуженный учитель России Александр Снегуров: «Все равно эти подарочки должны быть в педагогическом, просветительском поле, чтобы не было двойственных ситуаций. Во-первых, открыточки самодельные.

Я очень приветствую, чтобы ребенок сам что-то нарисовал и подписал.

Однажды мне подарили гипсовую обезьяну, которая с книжкой сидит на унитазе. Такие шуточные подарки тоже имеют право на существование. Кто-то скидочный талон приносил для покупок в каком-то магазине».

Вместе с тем, в России подарок учителю по-прежнему считается чем-то вроде традиции, которую нарушать нельзя, отмечает многодетная мать Надежда Юшкина. По ее мнению, многие родители школьников забывают, что это не обязанность и проявляют излишнее рвение, пытаясь угодить педагогам: «Вопрос поборов, подарков остро стоял и даже в какой-то степени рассорил меня со многими родителями. Это все преподносится как некая традиция, которая идет из года в год. На самом деле, у школ достаточно средств для того, чтобы приобретать все необходимое.

То есть в основном, как ни странно, это инициатива родителей.

Мне это видится неким соревнованием — а вот наш класс лучше, а давайте соберем вот это, а давайте останемся в памяти как подарившие самый крутой подарок».

Согласно закону, презенты госслужащему дороже 3 тыс. руб. могут считаться взяткой, если они не связаны с определенной датой или дарят их небезвозмездно. Но, как отмечают юристы, даже в этом случае привлечь педагога к ответственности фактически невозможно, потому что он не считается должностным лицом.

В прошлом году благодаря акции «Дети вместо цветов» фонд «Вера» собрал 53 млн руб. Деньги отправили в 623 семьи с неизлечимо больными детьми. В этом году количество заявок на участие в акции увеличилось. Если в 2018 году в фонд подали чуть более 2 тыс. заявок, то в текущем их уже более 3 тыс. Собранные средства получат 900 семей.