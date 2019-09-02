Почта-банк добирает капитал

Почта-банк в первом полугодии получил от ВТБ, который владеет 49,9% его акций, бессрочные субординированные кредиты на 9,4 млрд руб. Они предоставлены под 13,2% и 14% годовых. Аналитики указывают, что, несмотря слабую распространенность такого инструмента пополнения капитала, ставка на средства не выглядит рыночной, позволяя ВТБ не только поддержать развитие бизнеса дочернего банка, но и заработать.

Информация о том, что Почта-банк получил от ВТБ субординированные займы без установленного срока возврата на общую сумму в 9,4 млрд руб., содержится в отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие. В марте банку был предоставлен заем на 6,9 млрд руб. с процентной ставкой 14% годовых, в июне он получил еще 2,5 млрд руб. под 13,2% годовых. Раньше банк не получал от акционеров такой поддержки.

Почта-банк — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и «Почтой России» в 2016 году на базе Лето-банка. Банк развивает региональную сеть на базе отделений «Почты России», в настоящее время располагает сетью в более чем 18 тыс. точек обслуживания. По 49,9% банка владеют ВТБ и «Почта России», еще 2 акции принадлежат президенту Почта-банка.

Бессрочный субординированный долг используется на рынке для пополнения капитала, но довольно редко. Так, в 2017 году банк «Восточный» конвертировал субординированные облигации в бессрочные на сумму более 3,9 млрд руб. и установил по ним ставку 10% годовых. В июле 2018 года бессрочные субординированные бонды на 5 млрд руб. выпустил Московский кредитный банк, заявленная доходность по ним 12% годовых. Альфа-банк в июне 2019 года выпустил бессрочные облигации на 5 млрд руб. под 11,75% в год. В этом году бессрочный субординированный заем на сумму 3 млрд руб. по ставке 10,92% был получен Русфинанс-банком от Росбанка.

Исходя из этих данных получается, что бессрочный субординированный долг от акционера обошелся Почта-банку дороже, чем другим игрокам. В банке пояснили, что субординированные кредиты предоставляются для поддержания необходимости достаточности основного капитала на нужном уровне. По договоренности акционеров, а также с учетом того, что «Почта России» не является кредитной организацией, инструмент использует только ВТБ, отметили в пресс-службе Почта-банка. Ценообразование на бессрочный субординированный капитал «с точки зрения рисковости этого инструмента — абсолютно рыночное», заверили там. С учетом классификации субордов как капитала первого уровня, условия рыночные, утверждают и в ВТБ: «Например, они соответствуют ценовым условиям рыночного вечного бонда банка ВТБ, после пересчета его ставок в рубли».

Однако аналитики не совсем согласны с такой оценкой. По словам Андрея Клапко из Газпромбанка, вечный долг это структурно наиболее высокорисковый инструмент, стоимость капитала для компаний обычно начинается от 15–18%, однако в данном случае вложение менее рисковое: «ВТБ не смог бы разместить данные средства в инструменты с похожей доходностью, ее можно было бы получить только через прямое розничное кредитование, однако и риски там другого рода». Сейчас на рынке нет облигаций с такими ставками при приемлемом уровне риска, в корпоративном кредитовании подобный доход может обеспечить кредитование малого или среднего бизнеса, который является более высокорисковым, добавляет господин Клапко. «Для ВТБ вложение выгодно, это и развитие бизнеса, где он имеет большую долю, и положительное влияние на процентный доход»,— считает он.

«Средства нужны Почта-банку для решения вопроса с добавочным капиталом и соблюдения норматива Н 1.2,— говорит младший вице-президент Moody's Петр Паклин.— Банк довольно быстро растет — за семь месяцев 2019 года его активы увеличились на 14%, то есть по году они могут вырасти на 25% или более. Если средства нужны быстро и не в основной капитал, то бессрочный гибридный инструмент подходит идеально». Впрочем, ставку по данному инструменту ВТБ определил, как если бы он дал Почта-банку полноценный капитал, уточняет эксперт. Вероятно, добавляет он, ВТБ ориентировался на уровень отдачи на капитал, близкий к собственному, то есть примерно 15% годовых.

Светлана Самусева