Прокуратура предупредила о возможном срыве отопительного сезона в Горнозаводске

Прокуратура Пермского края сообщила о возможном срыве начала отопительного сезона в Горнозаводске. Это выяснилось в ходе недавней проверки подготовки городского округа к предстоящему отопительному сезону.

В ходе ее выяснилось, что мэрия не занимается подготовкой к зиме котельной в поселке Теплая Гора. Кроме того, не заключены договоры поставки газа на модульную газовую котельную и газовые котельные № 7 и № 4 в Пашии.

По мнению надзорного органа, указанные факты могут привести к срыву своевременного начала отопительного сезона. Главе Горнозаводска объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Напомним, что в Горнозаводском районе (в поселке Сараны) произошло наиболее серьезное коммунальное ЧП отопительного сезона 2017\2018 годов. 20 января 2018 года в результате аварии на сетях отключились насосы котельной шахты «Рудная». Отсутствие электроэнергии привело к нарушению теплоснабжения. В результате в зоне чрезвычайной ситуации оказались 26 многоквартирных домов, а также школа, детсад и фельдшерский пункт. Без тепла остались около 600 жителей поселка, в том числе 150 детей. Люди были вынуждены находиться в пунктах обогрева или использовать печное отопление.