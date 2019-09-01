Гендиректор «ЛУКОЙЛ-Пермь» прокомментировал отношения с властями

Гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и полномочий представитель президента компании в регионе Олег Третьяков в интервью «BG-Нефть и газ» ответил на вопросы о складывающихся взаимоотношениях с краевыми властями и территориальными органами власти в регионе.

В частности, он прокомментировал слухи, что в связи с отменой налоговых льгот отношения между «ЛУКОЙЛ-Пермь» и краевыми властями стали прохладнее.

Топ-менеджер заявил, что у компании с руководством региона «полное понимание».

С губернатором Максимом Решетниковым мы постоянно контактируем по разным вопросам. И какие-то попытки запустить «утку», что отношения испорчены, это, мне кажется, не более чем зависть» - считает гендиректор ООО.

Он отметил, что инвестиции в социальную сферу несмотря на отмену льгот продолжатся, но «формат взаимоотношений будет пересмотрен». Господин Третьяков добавил, что за последние три года в социальные проекты компания вложила порядка 3 млрд руб.

Напомним, что ежегодно ЛУКОЙЛ перечисляет в краевой фонд «Содействие-XXI век» порядка 800 млн руб. Основанием для пожертвований являются соглашение правительства края и предприятия о том, что выгоду от льготы по налогу на прибыль плательщик перечисляет на реализацию социокультурных проектов в фонд. В конце 2017 года краевые власти приняли решение об отмене льготы по налогу на прибыль для организаций с 2021 года. Отмена льготы происходит поэтапно.

В интервью «BG-Нефть и газ» Олег Третьяков также прокомментировал недавние претензии Росприродназдора и прокуратуры, которые были выдвинуты предприятию в связи с выходом нефти на поверхность воды в реке Кама.

«Никаких серьезных противоречий у «ЛУКОЙЛа» и надзорных органов нет» - отметил гендиректор компании – «Мы провели ряд встреч как с представителями Росприроднадзора по Пермскому краю, так и в центральном аппарате в Москве».

В итоге, по его словам, было решено, какие исследования необходимо провести и какой объем работ выполнить. Сейчас проведена экспертиза, которая установила, что причиной этого стали явления природного характера. В частности, подъем грунтовых вод после образования Камского водохранилища.

По его словам, компания давно установила боновые заграждения и очистные сооружения. Они предотвращают попадание нефтяной пленки в Каму: «Мы оплачиваем подрядчику их содержание. Сейчас, по согласованию с Росприроднадзором, свои исследования проводят и специалисты УРО РАН, которые также сделают свои выводы и дадут нам рекомендации. Думаю, новые исследования расставят все точки над «i». – добавил топ-менеджер.

Полное интервью Олега Третьякова здесь.