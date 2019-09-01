Офис ЗУМКа в центре Перми подешевел на 15 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «ЗУМК-Инжиниринг» Анастасия Метла опубликовала информацию о новых торгах по продаже имущества компании. Единый лот компании, в который включено четырехэтажное здание с земельным участком в Перми на ул. Ленина, 63, выставлен на торги за 135 млн руб. Торги намечены на 2 октября.

Предыдущие торги 14 августа не состоялись из-за отсутствия заявок. По сравнению с предыдущими торгами имущество ООО подешевело на 15 млн руб.

Напомним, ООО «ЗУМК-Инжиниринг» — дочерняя компания группы ЗУМК, которая с 2007 года занимается проектированием и строительством калийных шахт в Узбекистане и Казахстане. Зарегистрирована в Перми. Компания на 95% принадлежит гендиректору Александру Поздееву и на 5% Анне Поздеевой. В 2018 году основной актив группы компаний — «ЗУМК-Инжиниринг» был признан банкротом. Предприятие строило калийный комбинат в Узбекистане. Владелец компании винит в долгах узбекскую сторону, не рассчитавшуюся с компанией. Долги привели и к личному банкротству бизнесмена