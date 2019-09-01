Резервный фонд правительства Пермского края увеличится на 100 млн рублей

Региональные власти предложили увеличить объем резервного фонда правительства Пермского края в 2019 году на 100 млн руб. Соответствующие поправки в бюджет на 2019–2021 годы внесены в Законодательное собрание Пермского края. Согласно пояснительной записке, «увеличение объема необходимо для финансирования непредвиденных мероприятий по ликвидации последствий затоплений и других непредусмотренных расходов». В документе утверждается также, что «на сегодняшний день средства резервного фонда полностью распределены». Поправки планируется рассмотреть на сентябрьском заседании краевого парламента.