Власти Венесуэлы заявили о предотвращенных терактах

Власти Венесуэлы смогли предотвратить теракты у здания суда и отделений сил специального назначения, сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес. В отделениях сотрудники 17 августа нашли подозрительные мешки. «Они связались с саперами из Боливарианской службы национальной разведки, и те обнаружили в мешках взрывные устройства»,— сказал господин Родригес на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter (цитата по ТАСС).

По словам министра, задержанный в связи с инцидентом рассказал, что «атаки координировались с территории Колумбии». В ходе обысков у него была найдена взрывчатка. «Он должен был установить ее во Дворце правосудия в Каракасе, что привело бы к тысячам погибших»,— заявил Хорхе Родригес.

В начале года правоохранительные органы Венесуэлы задержали двух человек по подозрению в попытке саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. Перед этим парламент страны ввел режим ЧС из-за блэкаута.