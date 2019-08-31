В Саратове задержан подозреваемый в убийстве двухмесячного мальчика

В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК. В преступлении подозревается 38-летний отец мальчика.

Установлено, что сегодня днем семья мужчина, его супруга и двое детей – двух лет и двух месяцев – находились дома. супруга вышла в магазин. Пока ее не было, отец связ переносную корзинку с двухмесячным сыном, отнес ее на чердак и нанес ребенку ножевое ранение в шею. От полученных травм младенец скончался. Сообщается, что у него была врожденная патология.

Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

Марина Ковалева