Полиция закрыла уголовное дело в отношении координатора челябинского штаба Навального

Отдел полиции "Центральный" управления МВД России по Челябинской области прекратил уголовное преследование координатора штаба Алексея Навального в Челябинске Бориса Золотаревского. Его обвиняли в групповом хулиганстве по политическим мотивам за организацию акции "Он нам не царь!" в мае прошлого года. Об этом в своем telegram-канале сообщил адвокат правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

По делу о хулиганстве у Бориса Золотаревского был проведен обыск. Он отрицал причастность к противоправным действиям. После закрытия уголовного дела господину Золотаревскому разъяснили право на реабилитацию.

Сейчас Борис Золотаревский отбывает 30-суточный арест в Москве за выступление на акции протеста 10 августа.