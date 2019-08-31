В баре Екатеринбурга испортили копию работы Покраса Лампаса

В баре «Огонек», где недавно на стене появилась копия «Супрематического креста» Покраса Лампаса, неизвестный испортил работу, оставив на ней чёрное пятно. Об этом в своём Instagram рассказал совладелец бара Евгений Кексин. Он опубликовал видео с камер наблюдения, на котором неизвестный мужчина подходит к нарисованному на стене кресту, производит некие манипуляции и удаляется. В результате на кресте осталось черное пятно, в том же месте, которое у оригинальной работы залили асфальтом.

«Ну что за дичь?! Испортили граффити. И смешно, и грустно. Кто, интересно, таким занимается? Еще и за кофе не расчихался»,— прокомментировал случившееся господин Кексин.

Копия креста появилась в заведении 29 августа. Версию о том, что случившееся могло быть пиар-акцией заведения, там отвергли.

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыс. кв. м, которая была утверждена мэрией, при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность и губернатора Евгения Куйвашева.

Вскоре против креста выступили православные активисты. Акция верующих «Не растопчи любовь!» прошла 25 августа, в ней приняли участие менее 20 человек. Несколько верующих стояли в футболках со словами, складывающимися в фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь», и держались за руки. Другие выступили с одиночными пикетами по периметру арт-объекта. Акция сопровождалась молитвенными песнопениями. После прихода представителей фестиваля Stenograffia и главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко участники акции вступили с ними в словесную перепалку. После этого организаторы приняли решение приостановить работы по восстановлению объекта, а Покрас Лампас отказался от визита в Екатеринбург из-за поступивших угроз.