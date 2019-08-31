В Челябинске запустили сеть зарядных станций для электромобилей

В Челябинске открыли первую в России сеть зарядных станций для электромобилей. В церемонии запуска приняли участие врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, министр энергетики РФ Александр Новак и глава ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Сеть для подзарядки электромобилей в Челябинске состоит из десяти станций, в том числе трех быстрых станций. Как рассказал в своем Instagram Алексей Текслер, идея создания сети электрозаправок пришла к нему на «Иннопроме» в июле. "Идею поддержали министр энергетики Александр Новак и гендиректор «Россетей» Павел Ливинский. И вот это стало реальностью. Экологичный транспорт - новый образ Челябинска. Обладатели электромобилей, в том числе из соседних регионов, приезжайте тестировать!", - написал Алексей Текслер.