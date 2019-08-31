В Петербурге скончался художник Сергей Ковальский

В Петербурге на 72-м году жизни скончался художник и сооснователь арт-центра «Пушкинская-10» Сергей Ковальский.

Сергей Ковальский известен как художник-нонконформист, поэт и куратор арт-центра. Он был членом ассоциации искусствоведов и историков искусства, международной федерации русскоязычных писателей. Был награжден орденом «За заслуги перед культурой польской», «Золотым командорским крестом победы Авангарда», лауреатом «Царскосельской премии», и премии «Петраэдр».

Работы художника принимали участие в выставках в России, Европе и США.