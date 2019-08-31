В субботу, 31 августа, в матче 8-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» на выезде встречался с «Уфой». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу оренбургской команды.

В составе победителей отличились Джордже Деспотович и Георгий Зотов. Автором единственного гола уфимского коллектива стал Вячеслав Кротов.

«Оренбург» одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице лиги, имея в активе 5 очков. «Уфа» с 10-ю очками занимает десятую позицию.

В матче 9-го тура «Оренбург» на своем поле сыграет с «Рубином», а «Уфа» на выезде встретится с «Динамо». Даты проведения игр станут известны позже.

Андрей Сазонов