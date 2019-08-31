При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья. На борту были два человека, один из них погиб, сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

Инцидент произошел в районе деревни Минино. В самолете были пилот и 12-летняя девочка. Ребенок получил ранения, ее осматривают врачи. Причина жесткой посадки пока не установлена.

«В оперативные службы позвонил местный житель, который сообщил о падении самолета»,— добавили в экстренных службах.

Следователи проведут проверку по факту ЧП, заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.