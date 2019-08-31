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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Владимир Бортко объявил об окончании политической карьеры

Экс-кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко, который вчера, 30 августа, объявил о том, что прекращает борьбу за пост главы города, провел пресс-конференцию.

Он заявил, что решением о снятии он поставил «крест» на своей политической карьере. Сейчас господин Бортко ожидает решения партии о своем будущем, в частности о будущем мандата депутата Госдумы. Кроме того, экс-кандидат призвал своих сторонников голосовать «за любого, кроме Беглова», предпочтения Надежде Тихоновой или Михаилу Амосову отдавать не стал.

31 августа, в 9:30 по мск, он отнес официальное заявление о снятии с выборов в городскую избирательную комиссию.

Накануне, в ходе дебатов на канале «Санкт-Петербург» Владимир Бортко заявил, что выборы сфальсифицированы. Там же объявил, что снимает свою кандидатуру. Его оппоненты сообщили, что борьбу будут продолжать.

Олег Дилимбетов


Спасибо, снято

Спасибо, снято

Кандидат на пост губернатора Петербурга от КПРФ Владимир Бортко в пятницу, 30 августа, вечером в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» объявил, что отказывается от участия в выборах. На пост главы города, таким образом, претендуют Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Александр Беглов (самовыдвиженец и врио губернатора) и Михаил Амосов («Гражданская платформа»). Петербургская оппозиция призвала кандидатов Тихонову и Амосова последовать примеру господина Бортко, чтобы отменить выборы. Однако те заверили “Ъ”, что не намерены отказываться от участия в предвыборной борьбе.

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