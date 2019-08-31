Владимир Бортко объявил об окончании политической карьеры

Экс-кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко, который вчера, 30 августа, объявил о том, что прекращает борьбу за пост главы города, провел пресс-конференцию.

Он заявил, что решением о снятии он поставил «крест» на своей политической карьере. Сейчас господин Бортко ожидает решения партии о своем будущем, в частности о будущем мандата депутата Госдумы. Кроме того, экс-кандидат призвал своих сторонников голосовать «за любого, кроме Беглова», предпочтения Надежде Тихоновой или Михаилу Амосову отдавать не стал.

31 августа, в 9:30 по мск, он отнес официальное заявление о снятии с выборов в городскую избирательную комиссию.

Накануне, в ходе дебатов на канале «Санкт-Петербург» Владимир Бортко заявил, что выборы сфальсифицированы. Там же объявил, что снимает свою кандидатуру. Его оппоненты сообщили, что борьбу будут продолжать.

Олег Дилимбетов