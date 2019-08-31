В Петербурге против кандидата в депутаты возбудили дело из-за поддельного диплома

Санкт-Петербургское МВД возбудило уголовное дело против незарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты Игоря Демидова. МВД утверждает, что он предоставил в избирком поддельный документ об образовании. Господин Демидов это отрицает.

Копию постановления МВД опубликовал на странице в Twitter городской штаб Алексея Навального. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка поддельных документов). Игорю Демидову грозит до одного года тюремного заключения.

«Неустановленное лицо в неустановленном месте в неустановленное время сбыло гр. Демидову Игорю Геннадьевичу 18.06.1960 г.р. документ о высшем образовании — диплом»,— говорится в постановлении.

Игорь Демидов баллотировался в депутаты в округе Коломяги как самовыдвиженец. Ему было отказано в регистрации, сообщает региональный избирком.

Напомним, единый день голосования в России пройдет 8 сентября. В этот день состоятся выборы глав 16 субъектов, в 13 будут избраны заксобрания.