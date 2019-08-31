Из Индии могут депортировать в Бангладеш почти 2 млн человек

Более 1,9 млн жителей северо-восточного индийского штата Ассам не были включены в национальный реестр граждан. Из-за этого их могут депортировать в Бангладеш, сообщает индийский телеканал NDTV.

Реестр создавался для «отсеивания нелегальных иммигрантов». В него попадают все, кто может документально подтвердить, что жил в регионе до 24 марта 1971 года (день провозглашения независимости Бангладеша). Первый такой список был создан в 1951 году. Подготовленный сейчас реестр будет вторым по счету.

Опротестовать свое отсутствие в списке можно через суд. В регионе для этого работают 100 специальных трибуналов. МВД Индии заявило, что для урегулирования судебных споров в первую неделю сентября откроют еще 200 судов. Если в суде первой инстанции доказать свое гражданство не удастся, можно обратиться в Верховный суд.