В Ленинградской области тушат пожар в промзоне

Во Всеволожском районе Ленобласти, на территории деревни Старая, тушат пожар в промзоне. Площадь возгорания составляет 3 тыс. кв. м.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, данные о пожаре поступили в ведомство в 07: 25 по мск. Горит кровля ангара на площади 700 кв. м., огонь перекинулся на рядом стоящее здание. Данных о пострадавших нет.

В ангаре располагалось деревообрабатывающее производство.

К ликвидации пожара привлечены 50 человек личного состава и 16 единиц техники.