В Перми на продажу выставлен хлебозавод за 170 млн рублей

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже хлебозавода. Согласно тексту, оборот предприятия составляет 22 млн руб. в месяц при выработке 10 тонн продукции в сутки. Причиной продажи актива указан переезд собственника.

Как выяснил “Ъ-Прикамье”, автором объявления является не собственник завода, а посредник в сделке. Назвать собственника он отказался. Опрошенные “Ъ-Прикамье” источники в отрасли сообщили, что данный хлебозавод имеет низкие объемы производства, потому смена собственника не приведет к изменениям на этом рынке.