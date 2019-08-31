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Краевой бюджет компенсирует ПАИЖК 150,1 млн недополученных доходов

Краевые власти предложили направить АО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ПАИЖК) компенсацию недополученных доходов в размере 150,1 млн руб. Соответствующие поправки в региональный бюджет на 2019-2021 годы внесены в заксобрание Пермского края. Согласно финансово-экономическому обоснованию, бюджетные средства планируется заложить на 2019 год. Выплата обусловлена убытками ПАИЖК, возникшими при завершении строительства многоквартирного дома на улице Адмирала Ушакова, 21 в Перми. Поправки планируется рассмотреть на сентябрьском заседании краевого парламента.

АО «ПАИЖК» было создано в 2005 году на базе Пермского областного ипотечного фонда. Учредителем агентства выступает краевое министерство строительства. Размер уставного капитала составляет 869,3 млн руб. ПАИЖК выступало региональным оператором федеральной ипотечной программы в Перми и Пермском крае. В 2018 году ипотечные займы общество не выдавало. Сегодня ключевой функцией агентства является реализация мер поддержки обманутых дольщиков и завершения строительства проблемных объектов.

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