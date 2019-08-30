Назначен новый глава Симбирской митрополии

В пятницу Священный Синод Русской православной церкви удовлетворил прошение митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия «о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия», сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Согласно пункту 26 главы ХV Устава РПЦ, по достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Священный Синод назначил главой Симбирской митрополии (Ульяновская область) митрополита Курганского и Белозерского Иосифа. Для митрополита Анастасия местом пребывания на покое определен город Казань с материальным содержанием от Симбирского епархиального управления.

Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф (Балабанов Игорь Анатольевич) родился 31 января 1954 года в подмосковной Кашире. Окончил Московскую духовную семинарию, а затем Московскую духовную академию. 5 марта 1979 года в Новодевичьем монастыре в Москве митрополитом Ювеналием пострижен в монашество с именем Иосиф. В 1991 году назначен настоятелем Высоцкого мужского монастыря города Серпухова, в 1993 году был избран членом епархиального совета Московcкой епархии. В 1998 г. избран епископом Угличским, викарием Ярославской епархии. В 2002 году назначен на новообразованную Биробиджанскую кафедру (объединение приходов РПЦ в Еврейской автономной области). В 2015 году назначен главой Курганской митрополии (Курганская область, Западная Сибирь).

Сергей Титов, Ульяновск