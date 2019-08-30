Кандидат просит лишить соперников регистрации за агитацию в соцсетях

Кандидат в депутаты гордумы на довыборах по 16 Засвияжскому округу, юрист Константин Толкачев в пятницу направил в районные суды сразу три исковых заявления в отношении своих соперников с требованием отмены их регистрации в связи с нарушениями, как он считает, требований законодательства по ведению агитации.

Ответчики – кандидат от КПРФ Денис Гурьянов (Засвияжский районный суд); самовыдвиженец, поддерживаемый исполнительной властью и «Единой Россией» Андрей Князев (Ленинский суд); самовыдвиженец, химик-эксперт учреждений здравоохранения Алена Каразеева (Ленинский суд). Фактически ко всем троим кандидатам у истца одинаковые претензии: кандидаты разместили агитационные свои материалы в соцсети «ВКонтакте». Между тем, отмечает господин Толкачев, правила пользования сайтом «ВКонтакте» запрещают коммерческую и политическую рекламу вне специальных разделов, при этом выборным законодательством РФ запрещается агитация, нарушающая права интеллектуальной собственности. Юрист, дополнительно отмечая, что агитация должна проводиться за счет средств кандидата, считает, что кандидаты нарушили права интеллектуальной собственности, в связи с чем просит суд отменить их регистрацию.

Господин Толкачев пояснил “Ъ”, что перед тем как готовить иски ознакомился с судебной практикой, «есть случаи, когда суды удовлетворяли такие иски, есть, когда, наоборот, отказывали». «Раньше политическую рекламу в сети «ВКонтакте» вообще нельзя было использовать, что вело к однозначному снятию с выборов, но потом, когда ее стала использовать "Единая Россия", изменились правила сети, позволяющие размещать ее в специально отведенном месте», – добавил кандидат. Он честно признается, что своими исками хочет уменьшить количество конкурентов. То, что иски поданы в отношении как провластных кандидатов (госпожу Каразееву он тоже относит к ним), так и оппозиционного, юрист объясняет тем, что он тем самым подчеркивает свой «статус независимого кандидата». Кроме того как юрист он своими исками намерен «обкатать» все проблемные вопросы, чтобы получить и проанализировать судебную практику накануне предстоящих в 2020 году выборов в гордуму, «поскольку по соцсетям существует правовая неопределенность», и выводы могут стать основой для обращения в ЦИК.

Ранее облсуд отказал кандидату в требовании отменить регистрацию троих его других соперников, у которых, как считает истец, ряд подписей «явно поддельные».

Еще один иск, согласно данных сайта Ленинского суда, подал в отношении Дениса Гурьянова его соперник от «Гражданской платформы» Юрий Зеленов.

В горизбиркоме комментировать сам факт наличия или отсутствия нарушения при размещении агитационных материалов в соцсетях отказались, отмечая, что пока не видели исков. В то же время председатель горизбиркома Вадим Андреев заметил, что «для того, чтобы лишить кандидата регистрации должны быть очень веские основания, поскольку отмена регистрации – это самое серьезное наказание». Всего избирком за эту кампанию рассмотрел около десятка жалоб на действия кандидатов, почти все они – о нарушениях порядка ведения агитации, однако пока никого регистрации не лишали. Как правило, либо просто указывали нарушителю на недопустимость подобных действий, либо направляли материалы в полицию для проверки.

В соответствии с законодательством, крайний срок, когда суд должен вынести решения по искам, – понедельник.

Заметим, 11 лет назад по иску горизбиркома суд оштрафовал кандидата в депутаты гордумы Александра Брагина, который разместил в «Живом журнале» текст своей предвыборной листовки.

Сергей Титов, Ульяновск