Дома восходящего солнца

Компания YUNIKA, основанная в Японии, приобрела у «Треста №14» земельные участки на улицах Толмачева, 3, и Рязанской, 103а. Если на первой площадке возведут один дом, то на второй планируется целый жилой квартал — с жилыми и коммерческими площадями. Эксперты выделяют удачное расположение новостройки на Толмачева и считают рискованным возведение жилья в промзоне на Рязанской. Кроме того, сделки могут быть оспорены в случае банкротства продавца — «Треста №14», находящегося в сложном финансовом положении.

Японская компания YUNIKA получила в Перми две площадки под жилищное строительство — на улицах Толмачева и Рязанской. Сведения об этом содержатся на сайте компании, в разделе инвестиционных проектов. Собеседник среди пермских застройщиков сообщил, что речь идет о площадках, ранее принадлежавших «Тресту №14».

В YUNIKA (офис в Республике Удмуртии) подтвердили информацию о приобретении участков, но стоимость сделок не назвали. В «Тресте №14» не ответили на этот вопрос.

Из выписки Росреестра следует, что один участок с конца прошло года оформлен на ООО СЗ «Юника Проджект» (на ул. Толмачева, 3), другой — на ООО «Юника Инвест» (на ул. Рязанская, 103а). Согласно Kartoteka.ru, обе организации входят в японскую Корпорацию «Юника».

Участок на Толмачева, 3 Фото: google.com

YUNIKA — международная компания, основанная в Японии более 60 лет назад. Специализируется на создании объектов жилой и коммерческой недвижимости. Деятельность в России YUNIKA начала в качестве инвестиционной компании в 2014 году, сейчас это самостоятельное направление девелопмента. Корпорация реализует проекты в Москве, Киеве, Нижнем Новгороде, Ижевске и Перми. YUNIKA вместе с обществом «УралДомСтрой» выступала соинвестором в строительстве ЖК «Ньютон» на ул. Энгельса, 18, но сейчас японская корпорация вышла из этого проекта.

Изначально на участке на ул. Толмачева, 3 (Дзержинский район) планировал возвести новостройку «Трест №14», компания получала разрешение на строительство этого объекта. Однако сейчас аналогичный документ оформлен уже на ООО «СЗ„Юника Проджект“».

На сайте YUNIKA сообщается, что общая площадь квартир в новостройке составит около 7 тыс. кв. м. В организации “Ъ-Прикамье” пояснили, что разрешение на возведение дома получили 31 июля 2019 года, сейчас ведется корректировка проектной документации и подготовка стройплощадки. Планируемый срок сдачи дома — четвертый квартал 2020 года.

Участок на Рязанской, 103а Фото: google.com

Особенностью проекта является небольшое количество квартир на этаже и кирпичные несущие стены. Девелопер отмечает, что в существующий проект внесли улучшения: «Это будет 18-этажный жилой дом из кирпича с прекрасными видовыми характеристиками на город и на Каму. Мы изменили архитектурную концепцию, улучшили планировочные решения. Здесь появится безопасный внутренний двор с коммерческими помещениями на первых этажах. В доме установят современные лифты, для хранения выделены келлерные».

На участке по ул. Рязанской, 103а (Индустриальный район) планируется возвести жилой квартал. В YUNIKA не стали называть точные параметры будущей стройки, объяснив это продолжающейся работой над проектом. Будущую стройку в корпорации называют «комфортный квартал для жизни и деловой активности» — с пешеходными и транспортными путями, приватными и общественными зонами, благоустройством территории.

Однако ранее на сайте компании было указано, что общая площадь жилых помещений составит 180 тыс. кв. м, коммерческих — 5 тыс. кв. м. YUNIKA анонсировала также возведение детского сада и благоустройство 6 га территории. В организации сообщили, что сейчас завершают работу по снятию с участка санитарно-защитной зоны.

«Получено постановление от администрации Перми о начале разработки проекта планировки территории. По ее итогам планируется внесение изменений в действующие Правила землепользования и застройки»,— добавили в корпорации. Участок на ул. Рязанской, 103а, площадью почти 24 тыс. кв. м находится в промзоне и включает в себя двухэтажный производственный корпус. На продажу объект был выставлен в прошлом году с ценой почти в 75 млн руб.

Продажа двух активов стала попыткой «Треста №14» справиться с финансовыми проблемами, которые пермский застройщик испытывает и сейчас. В суде рассматривается исковое заявление от ФНС о банкротстве компании из-за долга в 181 млн руб. Стороны планируют заключить мировое соглашение с обеспечением в виде акций компании на сумму долга.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев считает удачным расположение будущей новостройки на ул. Толмачева, 3, и предполагает, что дом будет относиться к классу «комфорт». «В этом месте активно строится жилье, есть предложения в готовых и строящихся домах. До транспорта немного далековато, но, тем не менее, спрос на такой дом будет»,— отметил господин Ананьев.

По мнению гендиректора АН «Респект», конечная цена сделки участка на ул. Рязанской, 103а, была ниже заявленной «Трестом №14» (около 75 млн руб.). Эксперт считает, что участок в промзоне будет сложно использовать под какой-либо другой вид деятельности, однако возведение на нем жилья не исключает:

«Важно, с какой целью покупалась площадка. Если под стройбазу или размещение каких-то коммерческих объектов — один вариант. Строить жилье в промзоне очень рискованно, однако в японской компании может быть свое видение. Вопрос: насколько глубоко они проводили исследования, чтобы построить тут жилье? Какой тип жилья компания будет строить, и будет ли на него спрос?»— говорит Алексей Ананьев.

Партнер агентства юридической безопасности «Интеллект-С» Роман Речкин видит в сделке YUNIKA и «Треста №14» возможные риски в случае вхождения пермского застройщика в процедуру банкротства. По закону о банкротстве продажа участков «Треста №14» может быть оспорена как «сделка, направленная на причинение ущерба кредиторам», то есть любое уменьшение имущества должника в ситуации, когда на момент сделки должник имел признаки неплатежеспособности.

По словам господина Речкина, по этому основанию могут быть оспорены сделки компании, совершенные за три года до начала дела о банкротстве, то есть после 30 мая 2016 года.

«Планируемое заключение мирового соглашения в рамках дела о банкротства ПАО «Трест №14» эти риски снижает, но не исключает полностью. Во-первых, в случае неисполнения должником мирового соглашения дело о банкротстве будет возобновлено. Во-вторых, любой другой кредитор вправе обратиться в арбитражный суд с новым заявлением о банкротстве «Треста». После этого сделки могут оспариваться в рамках нового дела о банкротстве компании»,— резюмировал эксперт.

Евгения Ахмедова