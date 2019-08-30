Курс доллара. Прогноз на 2—6 сентября

Российский рубль теряет позиции по отношению к ведущим мировым валютам. По итогам торгов пятницы курс доллара на Московской бирже составил 66,75 руб./$, что почти на 80 коп. ниже закрытия торгов предшествующей недели. Рубль теряет позиции на фоне неустойчивого роста цен на нефть, сохраняющихся рисков торговой войны между США и Китаем, а также завершения налогового периода в России.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|65.70-67.00
|ПСБ
|66.00-67.00
|СМП Банк
|65.40-67.20
|Банк Русский Стандарт
|66.00-67.00
|Консенсус-прогноз *
|66.41
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Антон Покатович, главный аналитик
Российская валюта может получить поддержку со стороны рынка нефти
Сентимент в отношении активов emerging markets на предстоящей неделе будет зависеть, во-первых, от новостного фона по торговым переговорам США и Китая, а во-вторых, от развития кризиса в Аргентине, где нарастают риски очередного дефолта. Российская валюта может получить поддержку со стороны рынка нефти, котировки которой могут закрепиться выше $60 на фоне ураганов, ожидающихся в Мексиканском заливе и на южном побережье США, а также вероятного общего повышения риск-аппетитов. Мы ожидаем снижения Банком России ключевой ставки на предстоящем заседании на 25 б. п. На наш взгляд, данное действие не окажет существенного влияния на позиции рубля, так как в целом это изменение заложено в рыночных ожиданиях. Прогнозный диапазон по курсу рубля на будущую неделю — 65,7–67.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Сильных внутренних факторов в динамике рубля на данный момент не наблюдаем
Для всей группы валют развивающихся стран ключевым вопросом остается уровень общего риск-аппетита. На предстоящей неделе большое влияние могут оказать публикуемые индексы деловой активности по ведущим экономикам и возможные торговые переговоры между представителями США и Китая. Сильных внутренних факторов в динамике рубля на данный момент не наблюдаем. В базовом сценарии на следующей неделе ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи 66–67 руб./$.
Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию
Внешнее давление на рубль может быть усилено в любой момент
На фоне замедления темпов роста в США, Китае и Европе, снижения кредитных рейтингов Аргентины, надвигающего Brexit и других болевых точек в мировой экономике, волатильность на финансовых рынках остается повышенной. Поэтому, несмотря на небольшое снижение risk-off, внешнее давление на рубль может быть усилено в любой момент. Кроме того, в пятницу состоится заседание Банка России по ключевой ставке. С учетом замедления инфляции в августе и снижения инфляционных ожиданий высока вероятность уменьшения ставки до 7%. Существенного давления вероятное снижение не окажет, но в целом этот фактор играет на ослабление рубля. С учетом этого на неделе ожидаем курс пары USD/RUB в диапазоне 65,4–67,2 руб./$.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Не в пользу рубля и снижение активности экспортеров по завершению налогового периода
Следующая неделя будет укороченной ввиду национального праздника в США. Давление на валюты развивающихся стран будет оказывать новый виток в торговом противостоянии США и Китая, так как с 1 сентября Вашингтон увеличивает пошлины на китайский импорт на дополнительные 5%. Также не в пользу рубля и снижение активности экспортеров по завершению налогового периода. Признаки будущей рецессии в США вызывают рост ожиданий более решительных действий ФРС, что может положить начало циклу смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании в сентябре, и формально этот фактор будет являться поддержкой высокодоходным активам, включая рубль. Подрастающая нефть на фоне снижения запасов в США и приближения урагана к американскому штату Флорида может также поддержать рубль на малоактивной торговой неделе.
просмотров: 88137
просмотров: 71306
просмотров: 68509
просмотров: 59154
просмотров: 58926