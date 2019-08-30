Курс доллара. Прогноз на 2—6 сентября

Антон Покатович, главный аналитик Российская валюта может получить поддержку со стороны рынка нефти Сентимент в отношении активов emerging markets на предстоящей неделе будет зависеть, во-первых, от новостного фона по торговым переговорам США и Китая, а во-вторых, от развития кризиса в Аргентине, где нарастают риски очередного дефолта. Российская валюта может получить поддержку со стороны рынка нефти, котировки которой могут закрепиться выше $60 на фоне ураганов, ожидающихся в Мексиканском заливе и на южном побережье США, а также вероятного общего повышения риск-аппетитов. Мы ожидаем снижения Банком России ключевой ставки на предстоящем заседании на 25 б. п. На наш взгляд, данное действие не окажет существенного влияния на позиции рубля, так как в целом это изменение заложено в рыночных ожиданиях. Прогнозный диапазон по курсу рубля на будущую неделю — 65,7–67.

Михаил Поддубский, главный аналитик Сильных внутренних факторов в динамике рубля на данный момент не наблюдаем Для всей группы валют развивающихся стран ключевым вопросом остается уровень общего риск-аппетита. На предстоящей неделе большое влияние могут оказать публикуемые индексы деловой активности по ведущим экономикам и возможные торговые переговоры между представителями США и Китая. Сильных внутренних факторов в динамике рубля на данный момент не наблюдаем. В базовом сценарии на следующей неделе ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи 66–67 руб./$.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Внешнее давление на рубль может быть усилено в любой момент На фоне замедления темпов роста в США, Китае и Европе, снижения кредитных рейтингов Аргентины, надвигающего Brexit и других болевых точек в мировой экономике, волатильность на финансовых рынках остается повышенной. Поэтому, несмотря на небольшое снижение risk-off, внешнее давление на рубль может быть усилено в любой момент. Кроме того, в пятницу состоится заседание Банка России по ключевой ставке. С учетом замедления инфляции в августе и снижения инфляционных ожиданий высока вероятность уменьшения ставки до 7%. Существенного давления вероятное снижение не окажет, но в целом этот фактор играет на ослабление рубля. С учетом этого на неделе ожидаем курс пары USD/RUB в диапазоне 65,4–67,2 руб./$.