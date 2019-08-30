В Екатеринбурге официально открыли конгресс-центр

Концертом звезд мировой оперной сцены Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова сегодня вечером официально открылся конгресс-центр в Екатеринбурге. В частности они исполнили арии из опер «Тоска», «Травиата», «Трубадур». Им аккомпанировал Уральский академический филармонический оркестр под управлением дирижера Ядера Биньямини. Несколько арий исполнил баритон Эльчан Азизов.

В зале был полный аншлаг. В первых рядах сидели представители политической и бизнес элиты. Среди них: первый заместитель свердловского губернатора Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, глава областного парламента Людмила Бабушкина, владелец торговой сети «Кировский» Игорь Ковпак, глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Губернатор Евгений Куйвашев, открывая концерт, назвал конгресс-холл настоящим подароком жителям Екатеринбурга и Свердловской области в год 85-летия региона. «Уверен, что конгресс-центр станет одной из самых востребованных площадок для проведения различного уровня мероприятий»,— отметил он. Ближайшим станет встреча выпускников КВН, в которой примут участие команды «Уральские пельмени», «Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края». Она запланирована на 3 сентября.

Конгресс-центр входит в выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» и является крупнейшим в Урало-Сибирском регионе. Его площадь составляет около 42 тыс. кв. м. Для бизнес-мероприятий предусмотрены 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронных переводов на восемь языков. Основной зал-трансформер обладает уникальной акустикой, он рассчитан на 5 тыс. мест. Стоимость проекта оценивает в 9,6 млрд руб. В июле впервые в нем прошел Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019, в котором принял участие президент России Владимир Путин.

Николай Яблонский