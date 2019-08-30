Чак-чак запустили в космос в честь Дня Татарстана

Предприниматель из Татарстана запустил в стратосферу упаковку татарского лакомства чак-чак в стратосферу. Видео об этом разместил президент республики Рустам Минниханов.

Из ролика следует, что специальный летательный аппарат с чак-чаком на «борту» поднялся на высоту 30 км, что выше максимальных высот полета современных самолетов. После этого шары с гелием лопнули, аппарат вернулся на Землю.

«В космос улетела продукция, приготовленная самозанятой – кондитером Алиной Шайхутдиновой. Сегодня в рамках празднования Дня Республики Татарстан и города Казани она вручила чак-чак лично президенту республики Рустаму Минниханову. Рустам Минниханов пообещал передать космический чак-чак в музей чак-чака»,— сказано в сообщении регионального министерства экономики.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”