На должность главы Тамбова претендуют четыре кандидата

В Тамбове завершился прием документов на конкурс на должность главы города. По данным местных СМИ, документы подали четыре кандидата.

Наиболее известна в городе начальник областного управления по развитию промышленности и торговли Наталия Макаревич. Ей составят конкуренцию 60-летний Иван Паращак, первый зампред Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, 23-летняя Дарья Завражина из «Молодой гвардии» «Единой России» и 39-летний Андрей Бажилин. Временно исполняющий обязанности мэра Дмитрий Самородин на конкурс не заявился.

Должность главы Тамбова стала вакантной в середине марта после добровольной отставки Сергея Чеботарева. Конкурс на должность главы назначен на 11 сентября. На первом этапе комиссия во главе с первым вице-губернатором Олегом Ивановым проверит документы кандидатов. Затем состоится оценка их теоретических знаний. После этого кандидаты представят программы развития города, а затем гордума выберет мэра из двух кандидатов-лидеров.