Смартфоны в школах все ближе к отключению

В правительстве снова объявили войну мобильным телефонам в школах: министр просвещения Ольга Васильева «четко и жестко» порекомендовала учебным заведениям запретить использовать смартфоны на уроках. По ее мнению, для учебы такой гаджет абсолютно не нужен, и исключением могут стать только дети, которым связь с родителями необходима по состоянию здоровья. Значит ли это, что школьникам придется отказаться от гаджетов? Об этом — Иван Якунин.

С одной стороны, Ольга Васильева говорила о необходимости запретить телефоны и год, и два назад. Но теперь ее министерство предприняло первый шаг: была создана рабочая комиссия из представителей разных ведомств, которые, как говорят, досконально изучили вопрос и пришли к однозначному выводу — не положено, вредит. И хотя запрет до сих пор находится в статусе рекомендации, его поддержали не только профильные чиновники, но и, например, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко, председатель Совета федерации: Это рекомендации, в которых изложено, что избыточное применение на уроках телефонов, гаджетов наносит вред здоровью детей. На основе этой аргументации они высказали предложения о том, чтобы ограничить возможность пользоваться телефонами на уроках. Это мировая практика.

Авторы изучали опыт Сингапура, Австралии, Франции: в последней запрет на использование мобильников вообще был одним из предвыборных обещаний президента Эмманюэля Макрона. Ограничение, правда, не распространяется на старшую школу.

В России, между тем, кажется, на инициативу смотрят с симпатией. Опрос ВЦИОМ этим летом показал, что за запрет выступают 67% россиян. Среди них и совладелец Московского кредитного банка Роман Авдеев: «С одной стороны, использование гаджетов в учебном процессе должно нарастать. Гаджеты для учебы — iPad, те же телефоны — конечно, надо использовать.

Но телефон, который используется для коммуникаций или игр, точно следует запретить, потому что дети на уроках должны учиться.

Часто бывает, что я ловлю своих детей на том, что они мне пишут с уроков. Это ужас какой-то».

Важный нюанс — запрет поддерживает, конечно, большинство, но тренд идет по нисходящей: еще год назад сторонников запрета было на 6% больше. Кроме того, в 2019 году сложно представить школьника без смартфона, и уже начались поиски альтернативы. Зампред комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов, например, придумал так называемый «скулофон» и рассказал "Ъ FM", что это такое: «По большому счету, "скулофон" — это такой гаджет, в котором ограничены возможности для развлечения и есть открытый доступ только к образовательному процессу. Нужно иметь какого-то, если не голосового помощника, то электронного союзника, который будет помогать при подборе материалов к урокам и для использования на отечественных образовательных платформах».

Депутат обратился с предложением разработать такой гаджет к «Ростеху», но ответа не получил. Свои услуги предложили лишь несколько сторонних компаний. В любом случае, пока его разработают и внедрят, пройдут годы, а уже на следующей неделе в школы пойдут 2 млн первоклассников. Маме одного из них, москвичке Елене, на родительском собрании предложили альтернативу мобильнику: «На собрании нам сказали, что если будет принят закон и смартфоны запретят, то как вариант можно использовать "умные" часы, потому что они не попадают под запрет. Однако в школе подчеркнули, что это каждый родитель решает сам в зависимости от своего бюджета. То есть главное — просто функция, ведь это часы, по которым ребенок может изучать время и ориентироваться, когда закончится или начнется урок. При этом сохраняется возможность на перемене или после занятий позвонить, если это необходимо».

Вместе с тем, по словам Валентины Матвиенко, в течение года власти будут мониторить, как будут соблюдаться рекомендации и какой эффект они будут иметь. Потом рабочая группа соберется еще раз, и, возможно, выработает окончательное решение.

Ранее министр Ольга Васильева предположила, что рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей, но его необходимо преодолеть.