ВЭБ.РФ станет одним из основных акционеров НПФ «Благосостояние»

ВЭБ.РФ в течение одного-двух месяцев планирует приобрести блокирующий пакет негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние» — одного из крупнейших игроков на рынке. «Предстоит проработать новые возможности работы с крупнейшими работодателями, которые заинтересованы в формировании пенсионных программ для своих сотрудников»,— рассказал журналистам председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (цитата по ТАСС).

Вместе с тем банк отказывается от планов по созданию НПФ на базе государственной управляющей компании ВЭБ.РФ. Он продолжит работать с накоплениями. «Мы будем как ГУК, с одной стороны, и продолжим работу по государственному пенсионному обеспечению, и как акционер НПФ ''Благосостояние'', с другой стороны, будем предлагать комфортные условия гражданам по формированию будущей пенсии в рамках негосударственного пенсионного страхования»,— объяснил господин Шувалов.

Предполагается, что основными участниками организации кроме ВЭБ.РФ останутся РЖД и Газпромбанк.

НПФ «Благосостояние» — это фонд, который управляет корпоративными пенсионными программами для сотрудников РЖД. В прошлом году компания вынуждена была продать свои акции. В итоге 49,9% получил Газпромбанк, а 19,5% — Россельхозбанк. У РЖД остался блокпакет, а 5,5% получили его «дочки».

По данным ЦБ, активы НПФ «Благосостояние» составляют около 422 млрд руб., а капитал — почти 77 млрд руб. Доходность размещения пенсионных резервов за вычетом вознаграждения управляющим компаниям составляет 7,25%.

ВЭБ выступает государственной управляющей компанией и инвестирует деньги так называемых молчунов. Это люди, которые остались в системе обязательного пенсионного страхования и не стали выбирать ни один НПФ. ВЭБ управляет активами примерно на 1,7 трлн руб., по данным на конец прошлого года. Доходность от инвестирования составляет 8,4%.

Напомним, в феврале председателем совета директоров НПФ «Благосостояние» стал глава Россельхозбанка Борис Листов.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «" Благосостояние" определилось с советом».