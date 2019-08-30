Сотрудников орловского интерната наказали за оставленного на полу мужчину

Правительство Орловской области отреагировало на распространенную в интернете видеозапись, на котором виден мужчина, лежащий на полу в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов. После инцидента уволены три палатные санитарки, старшая медсестра получила строгий выговор, а директор — выговор.

Фельдшеру и медсестрам поручено усилить контроль за работой младшего медперсонала, сообщили в облправительстве. Теперь областной департамент соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости проведет проверку Болховского дома-интерната, а также других домов-интернатов региона.

Олег Мухин