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Фото: Ильнар Салахиев / Коммерсантъ

Сотрудников орловского интерната наказали за оставленного на полу мужчину

Правительство Орловской области отреагировало на распространенную в интернете видеозапись, на котором виден мужчина, лежащий на полу в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов. После инцидента уволены три палатные санитарки, старшая медсестра получила строгий выговор, а директор — выговор.

Фельдшеру и медсестрам поручено усилить контроль за работой младшего медперсонала, сообщили в облправительстве. Теперь областной департамент соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости проведет проверку Болховского дома-интерната, а также других домов-интернатов региона.

Олег Мухин


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