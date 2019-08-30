Электроспорткар Audi появится в 2022 году

Компания Audi в 2022 году представит электроспорткар, который станет преемником модели R8, сообщает Auto Express.

По информации издания, ссылающегося на собственные источники внутри немецкого автопроизводителя, руководство марки приняло решение не отказываться от Audi R8. Модель останется флагманом спортивной линейки бренда, но при этом превратится в электромобиль.

Напомним, ранее появилась информация, что другой спорткар — Audi TT — со сменой поколений также будет переформатирован в электромобиль.