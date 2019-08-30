На трамвай билета нет

Пермские чиновники и депутаты думы начали переговоры по поводу патовой ситуации, сложившейся вокруг тарифа на проезд в общественном транспорта города. Глава города после критики депутатов последовательно отозвал из думы для доработки и проект тарифного меню и методику его формирования. Они предусматривали повышение тарифа с 20 до 28 руб. По данным “Ъ-Прикамье”, депутаты и чиновники могут принять компромиссный вариант, предусматривающий рост тарифа до 26 руб.

30 августа депутаты Пермской городской думы в закрытом для СМИ режиме обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг тарифа на проезд в общественном транспорте.

Напомним, в июле мэрия Перми внесла в думу проект нового тарифного меню, которое предусматривало рост тарифа на проезд с нынешних 20 руб. за поездку до 28 руб. (наличный расчет) и 24 руб. (безналичный расчет). После критики депутатов мэр Перми Дмитрий Самойлов отозвал проект из думы. Основанием стало отсутствие методики, по которой был сформирован данный тариф.

В итоге на августовскую думу был внесена методика, разработанная на основании приказа Минтранса РФ №158 «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта». Она предполагала высчитывать тариф на основании двух показателей — протяженности маршрута и пассажиропотока. Исходя их нее, тариф в Перми также должен был стать 28 руб. за наличный расчет и 24 руб. за безналичный. При этом сумма субсидий из бюджета на транспортные перевозки составляла бы 250 млн руб.

Сейчас тариф рассчитывается на основании решения думы №7 от 2011 года «О порядке формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров». В нем заложена более сложная формула формирования тарифа, в частности учитывается амортизация транспорта и другие показатели.

Депутаты раскритиковали и эту методику, поскольку в городе до сих пор не введена единая система учета пассажиропотока. В итоге уже на пленарном заседании гордумы 27 августа глава города Дмитрий Самойлов отозвал пакет документов.

Новое тарифное меню в Перми планируется внедрить с 2020 года. Одним из нововведений станет появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров: на определенное количество поездок или в виде проездного с периодом действия от суток до года. Размер скидки будет дифференцироваться в зависимости от длительности использования проездного. Предусмотрена также бесплатная пересадка.

По информации “Ъ-Прикамье”, вчера представители мэрии предложили депутатам самим выбрать, по какой методике и какой тариф им посчитать. Всего мэрия предложила четыре варианта. Со стороны депутатов свой вариант предложил первый вице-спикер Дмитрий Малютин.

Господин Малютин предлагает тариф считать по старой методике, но внести в нее изменения, а именно — предусмотреть тарифное меню. Предположительно, в этом случае тариф может составить 26 руб. за наличный расчет и 23 руб. за безналичный. В этом случае вырастет нагрузка из бюджета на субсидии до 500 млн руб.

По словам депутата гордумы Геннадия Сторожева, на совещании обсуждался возможный тариф и методики его расчета. Звучали предложения о стоимости проезда в 28, 26 и 24 руб. «Все методики зависят от пассажиропотока, который достоверно неизвестен. При этом не учитывается возможная реакция пассажиров на повышение тарифа. Даже 24 руб. — это много, поэтому люди начнут больше ходить пешком. Вследствие этого пассажиропоток снизится, а тариф опять вырастет»,— пояснил депутат. По его мнению, тариф в 20 руб. нужно сохранить.

Председатель инвестиционного комитета думы Сергей Богуславский добавил, что на данный момент на ситуацию влияет много факторов, в том числе проведенная закупка новых автобусов. «Что-то увеличивает затраты на общественный транспорт, что-то их сохраняет. Поэтому пока не совсем ясно, к каким изменениям в тарифе это может привести. Пока мы задали вопросы. В следующий раз планируем встретиться с ответами»,— отметил господин Богуславский.

Депутат Александр Филиппов напомнил, что тариф в Перми не повышался несколько лет. Однако для его изменения не требуется новая методика. «Сегодня есть вся необходимая нормативная база. Если администрации необходимо изменить тариф, то его нужно подсчитать, получить аудиторское заключение и выйти на заседание гордумы»,— подчеркнул господин Филиппов.

По данным “Ъ-Прикамье”, глава Перми Дмитрий Самойлов предложил следующее совещание по этому вопросу провести через неделю.

Юлия Сырова