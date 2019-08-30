Учителям на Кубани доплатят 2 тысячи рублей за классное руководство

С 2020 года учителям Краснодарского края будут доплачивать по 1 тыс. руб. за классное руководство. Об этом сегодня, 30 августа, на краевом педсовете заявил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в бюджете будущего года на эти цели предусмотрено около 450 млн руб.

В 2019 году учителя с классным руководством также получили надбавку к зарплате в 1 тыс. руб. На эти цели в бюджете также было выделено около 450 млн руб. Таким образом, теперь с увеличением надбавки, кубанские педагоги, взявшие на себя руководство классом, будут получать уже 2 тыс. руб. к зарплате.

Василий Хитрых