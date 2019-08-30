Астраханские полицейские пытались продать наркотики, чтобы повысить показатели

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников Астраханского линейного отдела МВД на транспорте. Полицейских подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков по предварительному сговору в значительном размере (ч. 3 ст. 30; п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следствие считает, что 28 августа этого года сотрудники транспортной полиции договорились с 25-летним знакомым, что тот найдет человека, которому он продаст наркотики, а затем покупателя задержат и привлекут к уголовной ответственности. Таким образом, полицейские пытались повысить показатели в работе.

Довести дело до конца силовикам не удалось — на следующий день сверток с наркотическим веществом массой 0,51 г в районе железнодорожного полотна, около административного здания Астраханской дистанции пути (ПЧ-1) обнаружили сотрудники астраханского УФСБ. Как было установлено, сверток разместили ранее подозреваемые. Они задержаны, их допрашивают следователи.

Сергей Петунин, Саратов