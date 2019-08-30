Audi представит компактный электромобиль в 2021 году

Компания Audi в 2021 году представит свой самый доступный электромобиль, сообщает Auto Express.

По данным издания модель, которая получит имя e-tron или eO1, по габаритам будет близка к Audi A3. При этом использование платформы MEB, разработанной Volkswagen Group для электромобилей, позволит сделать машину просторной и вместительной.

Новинка станет конкурентом для электромобилей Volkswagen ID.3 и Tesla Model 3 и получит версию как с одним мотором и передним приводом, так и с двумя двигателями и полным приводом.

Напомним, премьера серийного электромобиля Volkswagen ID.3, который станет первой моделью на платформе MEB, состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте.