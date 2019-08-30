Казанский «Ак Барс» намерен вернуться в лидеры топ-клубов КХЛ

Главной задачей «Ак Барса» в новом сезоне станет возвращение в лидеры топ-клубов КХЛ. Об этом заявил президент команды, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, передает пресс-служба клуба.

По его словам, навыки нового главного тренера команды Дмитрия Квартальнова «помогут клубу достичь новых спортивных высот. «Ак Барс» стал моложе, быстрее и агрессивнее, поскольку в составе появилось много новых игроков». Состав казанцев, в частности, пополнили местные воспитанники, которые играют в академии «Ак Барса». «Им найдут место в команде, если они будут работать и трудиться», уточнил господин Маганов.

Новый сезон для «Ак Барса» стартует 3 сентября. В этот день команда сыграет в Москве с действующим обладателем Кубка Гагарина – ЦСКА.

"Ъ-Казань"