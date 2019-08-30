Участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в обход Пятигорска откроют до конца 2019 года

Участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в обход Пятигорска сдадут в эксплуатацию до конца 2019 года в настоящее время работы на дороге выполнены на три четверти от запланированного объема, сообщили в ФКУ Упрдор «Кавказ» (подведомственно Росавтодору). По данным специалистов ФКУ Упрдор «Кавказ», проект трассы предусматривает строительство четырехполосного участка автодороги IБ категории с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Протяженность участка составит почти 15 км, ширина земляного полотна – 27,5 м, проезжей части каждой полосы по 3,75 м. Кроме того будут построены три моста через реки Этока, Золка и Мокрая Золка, две транспортные развязки с путепроводами. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят 11 км металлического и 17 км бетонного ограждений с противоослепляющими экранами, 140 новых дорожных знаков, устроят 10 км линий электроосвещения, а также двух площадок для отдыха водителей.

По словам специалистов. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит автомобилистам двигаться в обход Пятигорска и озераТамбукан, расположенного в природоохранной зоне, что «положительно скажется на экологической обстановке и повысит скорость движения транзитного транспорта».

Реконструкция участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» с обходом Пятигорска и природного памятника озера Тамбукан на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии началась в 2014 году. Р-217 «Кавказ» - одна из самых загруженных автомагистралей России. Она связывает Центральную Россию с регионами Северного Кавказа и Закавказьем. Ежедневно здесь в среднем проезжает более 20 тыс автомобилей.

Александра Ларинцева, Пятигорск