На митинг в честь принятия декларации о суверенитете Татарстана пришли 100 человек

В Казани завершился митинг, посвященный 29-й годовщине принятия декларации о государственном суверенитете Татарстана. Акция, организованная Всетатарским общественным центром (ВТОЦ) и согласованная властями города, собрала в парке Тинчурина около 100 человек. Это были активисты татарских движений, народные артисты, бывшие депутаты Верховного совета Татарстана.

Участники митинга пришли с флагами Татарстана, а также плакатами «30 августа — День рождения государства Татарстан», «Воплотить в жизнь декларацию 1990 года», «Вернуть конституцию 1992 года, принятую на основе декларации 1990 года».

Декларация о государственном суверенитете Татарстана была принята 30 августа 1990 года Верховным советом ТАССР. Она провозглашала, что «земля, ее недра, природные богатства и другие ресурсы на территории Татарской ССР являются исключительной собственностью народа». Документ гарантировал «равноправное функционирование татарского и русского языков в качестве государственных, сохранение и развитие языков других национальностей».

В последние годы 30 августа отмечается в Татарстане как День республики.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"