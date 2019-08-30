Определена дата открытия Крымской площади в Самаре

Официальное открытие Крымской площади после ремонта в Самаре произойдет в начале сентября. Об этом сообщает городская администрация.

«Для благоустройства Крымской площади использовались материалы самарских производителей: керамическая плитка, дуб, металлоконструкции. Ноу-хау благоустройства стала установка скамеек “Волна”, на которых можно еще и прилечь»,– говорится в сообщении.

Также на площадке оборудованы беседки, установлены почти 30 скамеек и 19 урн.

Кроме того, была положена новая плитка на площади 4 тыс. кв. м и уложен рулонный газон с автополивом. Территория озеленена.

В будущем на Крымской площади будут высажены свыше 250 деревьев и кустарников, в числе которых – туи, ели, вязы, липы, клен, можжевельник и кизильник. Территория обновляется по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Георгий Портнов