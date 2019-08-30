В ХМАО многодетным семьям выдадут субсидии для приобретения жилья

До конца 2019 года более 1,2 тыс. многодетных семей Ханты-Мансийского автономного округа—Югры получат до 700 тыс. руб. на улучшение жилищных условий. По словам губернатора Натальи Комаровой, деньги предназначены для приобретения жилья, «являющегося единственным для семьи, в счет погашения части остатка основного долга по одному ипотечному жилищному кредиту». Всего на программу выделено 840 млн руб.

Отметим, единовременную выплату могут получить только отдельные категории граждан: семьи, где есть дети-инвалиды, где один либо оба родителя — инвалиды, малообеспеченные семьи или семьи, потерявшие кормильца. При этом многодетные семьи, обремененные ипотечными кредитами, не должны быть участниками госпрограмм по улучшению жилищных условий.

Как пояснила исполняющая обязанности директора департамента социального развития автономного округа Тереза Пономарева, для получения материальной помощи необходимо написать заявление в центр социальных выплат по месту жительства. Власти ХМАО