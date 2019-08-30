У зазывающих в магазин одежды на улице Большой Покровской отобрали рупор и лестницу

Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода составила протоколы об административных нарушениях в отношении продавцов, зазывающих покупателей в магазин одежды у дома №1 на Большой Покровской. Два из них составлены по ч.1 ст.3.8 КоАП НО и касаются размещения лестницы вне специально отведенных мест, еще один – по ч.14 ст.3.1 КоАП НО о самовольном использовании громкоговорителя для рекламы без соответствующего разрешения. Рупор и лестницу у зазывателей изъяли.

Ранее нижегородцы неоднократно жаловались в соцсетях на громкую и навязчивую рекламу этого магазина, который работает якобы последний день. Меры были приняты после того, как нижегородцы рассказали о проблеме на встрече с главой города Владимиром Пановым. Управлением административно-технического и муниципального контроля также были направлены обращения в полицию (о нарушении тишины и покоя граждан) и налоговый орган (о работе без кассового аппарата).

Анастасия Еремина