В Первоуральске (Свердловская область) началось расследование уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Поводом послужило решение мэрии о расторжении в одностороннем порядке муниципального контракта на 73 млн руб. по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в небольшом поселке Билимбай. Подрядчик смог доказать незаконность этого решения в арбитражном суде - проблемы со строительством ФОКа появились не по вине застройщика, и разрывать с ним контракт чиновники не имели права.

О возбуждении Первоуральским следственным отделом СКР уголовного дела по факту воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности (ч.1 ст.169 УК РФ) в пятницу сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области. На данный момент в деле нет фигурантов, следователи проверяют причастность к нарушению чиновников администрации Первоуральска, которые в июне 2018 года приняли решение об одностороннем разрыве муниципального контракта на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Билимбай. «Сейчас выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Допрашиваются свидетели, истребуется и анализируется интересующая следствие документация»,— пояснили в региональном управлении СКР.

История создания ФОК в Билимбае (население более 6 тыс. человек) началось еще в 2014 году. Тогда проектное бюро «Проект 12» подготовило документацию на объект. Проект подразумевал создание нескольких площадок - многофункциональный спортзал с трансформирующимися трибунами, тренажерный и гимнастический залы. Спортзал планировался для проведения больших турниров. Поэтому по проекту в нем должно быть четыре раздевалки. Трансформирующиеся трибуны рассчитаны на 200 зрителей. Планировалось, что комплекс будет способен принять не только городские спартакиады, но и соревнования областного уровня – бокс, турниры лучников и стрелков из пневматического пистолета.

К строительным работам смогли приступить лишь в декабре 2017 года, когда был заключен контракт на 73 млн руб. с компанией «Фаворит-Климат». Компания работает на рынке с 2009 года и уже успела исполнить несколько контрактов с госструктурами – войсковыми частями, больницами и управлениями строительства Верхней Пышмы. По условиям заключенного договора, окончание строительства было запланировано на 3 сентября 2018 года. Завершить их не удалось – на июнь 2018 застройщик выполнил лишь работы «нулевого цикла» и отстал от графика на 49 дней. На основании этого заказчик в одностороннем порядке и расторг договор.

В ноябре 2018 года юристам «Фаворит-Климат» удалось в арбитражном суде Свердловской области отменить решение мэрии. Как следует из решения суда, оказалось, что заказчик передал подрядчику строительную документацию, которая не отвечала требованиям безопасности, и ее пришлось переделывать. В итоге, застройщик и не мог построить стены и крышу здания, не имея документации на строительство металлического каркаса здания.

В администрации Первоуральска пояснили, что после спора в арбитражном суде стороны установили, что не намерены в будущем продолжать договорные отношения. «Однако в апреле 2019 года генподрядчик обратился в суд с иском о понуждении заказчика к исполнению обязательств по муниципальному контракту. Решением арбитражного суда такие исковые требования оставлены без удовлетворения»,— пояснили в пресс-службе мэрии. Сейчас строительство ФОКа проводят сотрудники компании «Стройтек».

Связаться с руководством компании «Фаворит-Климат» вчера не удалось – в апреле 2019 года на компании было введено наблюдение, а в августе она была признана банкротом.

По словам экспертов, подобные составы сложны для доказывания. «В судебной практике подобные дела встречаются редко. Они не просты в доказывании. Стороне обвинения необходимо доказать факт воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. При этом такая формулировка допускает довольно большой круг возможных правонарушений – это и принуждение к перечислению средств в специально созданные местные фонды, и запрет на заключение с определенными предпринимателями договоров и установление предельного объема производства или сбыта продукции»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Игорь Лесовских