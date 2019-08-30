Джорджия Мэй Джаггер и Натали Эммануэль стали новыми амбасадорами Pandora

29 августа 2019 в Лос-Анджелесе прошла презентация нового имиджа ювелирного бренда Pandora. Бренд представил обновленный логотип, новую визуальную концепцию, показал новую осеннюю коллекцию и объявил о долгосрочном партнерстве с шестью инфлюэнсерами, вдохновляющими женщин и девушек во всем мире: актрисой сериала «Игра престолов» Натали Эммануэль, моделью Джорджией Мэй Джаггер, первой моделью в хиджабе Халимой Аден, танцовщицей Ларсен Томпсон, фотографом Маргарет Чжан и художницей Тасей ван Ри.

Розовый — новый фирменный цвет Pandora стал основой обновленной визуальной концепции, праздничной вечеринки и дресс-кода гостей. Улицу рядом с местом проведения мероприятия украсили граффити и фрески в жанре стрит-арт, созданные коллективом художниц и активисток на тему новой концепции бренда. Креативный директор Pandora Стивен Фэйрчайлд подчеркнул: «Pandora разделяет важные для современной женщины ценности самореализации, самовыражения, творчества. У каждого из нас есть истории о победах, путешествиях, счастливых мгновениях, любви — расскажите свою с помощью украшений Pandora».

На мероприятии гостям представили новый кулон-подвеску Pandora «O», повторяющий форму нового логотипа бренда, на котором можно по-новому носить любимые шармы.