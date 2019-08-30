30 августа, пятница
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Фото: Фото пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области

Руководителем управления по делам ГО и ЧС Ростова назначен Игорь Евстафьев

Управление по делам ГО и ЧС Ростова возглавил Игорь Евстафьев. Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

Сотрудникам управления представили нового начальника в пятницу, 30 августа. «Я намерен не ломать, а выстроить отлаженную, четко действующую систему. Главным приоритетом в нашем совместном сотрудничестве должна стать нацеленность на результат»,— приводятся в сообщении слова Игорь Евстафьева.

Игорю Евстафьеву 56 лет, он имеет звание генерал-майора внутренней службы. С 2004 по 2010 года господин Евставьев занимал должность заместителя начальника Южного регионального центра МЧС, после этого возглавлял ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

Кристина Федичкина


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