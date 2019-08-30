В Кировской области мошенники за сутки похитили у жителей около полумиллиона рублей

Как сообщает кировское управление МВД России, за сутки 29 августа шесть жителей региона перечислили мошенникам около 500 тыс. руб. Чаще всего злоумышленники звонили якобы от имени сотрудников банка и просили продиктовать данные карты для отмены списания средств. По каждому случаю возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности подозреваемых.
Для сравнения, в Нижегородской области, по данным регионального УМВД, чтобы похитить 555 тыс. руб., злоумышленникам потребовалось два месяца – июль и август. Мошенники использовали те же схемы: они представлялись сотрудниками банков и просили жертв сообщить данные карты или перевести средства на якобы безопасный счет. Уголовные дела возбуждены по ст. 158 УК РФ («Кража») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
МВД предупреждает, что ни в коем случае нельзя называть данные карты и пароли даже сотруднику банка. Если позвонивший вам человек просит назвать их, лучше самостоятельно позвонить в службу вашего банка – номер указан на банковской карте или официальном сайте компании.