На Дону количество работников крупных и средних предприятий сократилось на 1,3%

В январе—июне 2019 года численность работников в Ростовской области составила чуть более 1 млн человек. При этом 71,1% работающих в экономике региона приходится на крупные организации и средние предприятия. По данным статистики, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество работников в таких организациях сократилось на 1,3%. Об этом сообщает Ростовстат.

Количество работников в добыче полезных ископаемых увеличилось на 2,8%. В сфере водоснабжения и деятельности по сбору отходов количество работников сократилось на 3,4%, в обрабатывающих производствах — на 3,7%, в обеспечении электроэнергией — на 3,8%.

Также значительно уменьшилось число работников в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 4,9%), в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услугах (на 6,7%), в деятельности в области информации и связи (на 6,8%), в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (на 8,4%). Самое большое сокращение наблюдалось в строительстве (на 14,4%).

Вместе с тем, увеличение численности работников отмечалось в финансовой и страховой сфере (на 1,5%), в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (на 3,8%), в предоставлении прочих видов услуг (на 4,3%), в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов(на 4,5%).

Кристина Федичкина