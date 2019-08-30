В 2019 году финансирование системы образования на Кубани увеличилось на 11%

Отрасль образования в текущем году получила из краевого бюджета 91,5 млрд руб. Это на 11% больше, чем годом ранее. Средства направлены на выплаты зарплаты, строительство учебных заведений и так далее. Данная информация была озвучена губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в ходе совещания научно-педагогической общественности региона.

На строительство, ремонт, оснащение учебных учреждений, приобретение мебели и оборудования в 2019 году выделено 12 млрд руб. Еще 500 млн руб. направлено на капитальный ремонт и благоустройство 118 школ.

По словам главы Кубани, на четыре года в крае было построено 36 школ, десять из которых введут в строй в этом году.

Василий Хитрых