Глава Чернушки досрочно сложил полномочия

Глава Чершушинского городского поселения Иван Ратегов принял решение о досрочном сложить полномочия. Об этом сообщает «Новый Компаньон». Как пояснил изданию, господин Ратегов, данное решение связано с участием в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца в депутаты думы Чернушинского городского округа по избирательному округу №20. Единственным конкурентом господина Ратегова в этом округе является кандидат от «Единой России», председатель земсобрания Чернушинского района Сергей Крылов.

«В законе написано, что я смогу приступить к своим депутатским полномочиям только после того, как сложу полномочия главы. У нас в администрации остались только ликвидационные полномочия, а с ними и без меня справятся. Получается, что я ещё и бюджетные деньги сэкономил, которые бы пошли на зарплату главе муниципалитета», – пояснил экс-руководитель Чернушки. По информации «Ъ–Прикамье», городская дума поддержала досрочную отставку главы 27 августа.

Напомним, депутаты законодательного собрания Пермского края одобрили проект о реорганизации поселений Чернушинского района в единый городской округ в феврале этого года. Выборы депутатов думы городского округа состоятся 8 сентября. После чего депутаты выберут главу округа из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.